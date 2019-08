Verão veio para ficar: Máximas voltam a ultrapassar os 30 graus este sábado

Para este sábado, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo e pequena descida da temperatura mínima no interior. No entanto, na região da Grande Lisboa está prevista uma pequena subida da temperatura máxima.



São esperados 32º de máxima em Lisboa e 34º em Setúbal. No Porto a máxima não vai além dos 24 graus.

Toda a zona interior ultrapassará os 30 graus e Évora chega mesmo aos 38º.