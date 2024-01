"Verdadeiro cenário de guerra": Médica do Hospital de Penafiel sobre caos nas urgências

Às 10h00 desta quinta-feira havia 85 pessoas internadas nas urgências do Hospital de Penafiel, 52 a serem observadas por médicos e cinco a aguardar diagnóstico.Neste hospital, o problema maior não é os tempos de espera, mas a falta de macas. "Este hospital tem mais do dobro da população para o qual foi desenhado. Estamos a fazer um esforço titânico para agilizar altas e conseguir camas", disse à, Susana Costa, médica da unidade hospital, reforçando que para além dos problemas com o espaço físico, a falta de profissionais é também grave."Os profissionais encontram um verdadeiro cenário de guerra quando chegam ao trabalho as 8h da manhã ", afirmou.A norte, também indica que a situação está complicada em Guimarães. No Hospital Senhora da Oliveira, às 8h00, havia 52 internado e falta de camas bem como cadeirões para os doentes. Já em Braga encontravam-se 42 doentes internados nas urgências.