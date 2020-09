Vereador da câmara e administrador das Águas de Gondomar infetados com Covid-19 e confinados

O diretor-geral das Águas de Gondomar, Jaime Martins, e o vereador do Ambiente da câmara local, José Fernando Moreira, estão infetados com covid-19 e confinados, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da autarquia.

No caso de Jaime Martins, soube estar infetado na segunda-feira, tendo sido "de pronto a situação comunicada aos colaboradores que estiveram em contacto com ele e se avançado para os testes de despistagem, pagos pela empresa, que deram todos negativo", explicou à Lusa fonte das Águas de Gondomar.

O administrador está desde essa data em "casa" enquanto os "cerca de 10 colaboradores testados retomaram o trabalho, com a recomendação da parte da empresa de que mantenham os procedimentos de prevenção", acrescentou a fonte.

A empresa Águas de Gondomar, desde que foi a declarada pandemia, "tem a maior parte dos colaboradores em teletrabalho", disse.

No caso da Câmara de Gondomar, "o vereador, assintomático, pediu para ser testado após ter conhecimento do resultado positivo" de Jaime Martins, com quem se reúne com frequência no âmbito das suas funções, uma vez que detém os pelouros do Ambiente e espaços verdes, Mercados e feiras promocionais, Proteção animal / Florestas e recursos naturais, informou o gabinete de comunicação da autarquia.

"Uma vez conhecido o resultado, positivo, do teste, o vereador ficou em confinamento, na sua residência", disse.

Os colaboradores diretos do vereador receberam ao final da tarde desta quinta-feira os resultados do teste à covid-19, "tendo todos dado resultado negativo", mas "vão cumprir as duas semanas de quarentena", acrescentou a fonte, informando que os colaboradores de "menor contacto continuam a aguardar pelos respetivos resultados".

A autarquia informou também que o presidente da União de Freguesias de de Melres e Medas, José Paiva, também acusou positivo à covid-19, admitindo que possa ter sido infetado "na reunião com o vereador da câmara e o administrador da Águas de Gondomar".

Portugal contabiliza pelo menos 1.852 mortos associados à covid-19 em 62.126 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).