Vereador da Maia esquece-se do microfone ligado e insulta dois deputados: "Filho da p***"

As cerimónias do 25 de Abril na Maia, que devido à pandemia da Covid-19 foram realizadas via Zoom, ficaram marcadas pelos insultos do vereador Jaime Pinho a dois deputados.Poucos minutos depois de começar a cerimónia oficial, por volta das 10h00 deste domingo, foi possível ouvir um comentário de Jaime Pinho: "Está a comer e está-se a rir, o filho da p***".O vereador sem pelouro, eleito pelo partido Juntos Pelo Povo, não terá percebido que o microfone estava ligado.Segundo é possível ver nas imagens, o comentário era dirigido ao deputado municipal David Tavares, que apareceu a mastigar em frente à câmara. O deputado ouviu o insulto e responde a Jaime Pinho: "Hei, atenção à linguagem, pá".O vereador não terá ouvido ou entendido o que disse o deputado e insistiu num novo comentário em tom jocoso: "O Rui a rir-se do Vidinho, que o Vidinho esqueceu-se que tinha o som gravado".Quando a deputada Carla Dias entrou na cerimónia via Zoom e saudou os presentes com um bom dia foi possível ouvir Jaime Pinho: "Ó cabra do cara***".O secretário-geral do Juntos Pelo Povo já informou, através de um comunicado, que o vereador da Câmara Municipal da Maia, Jaime Pinho, "comunicou a decisão de renunciar à militância" do partido.