Vereadora do Seixal não explica porque tomou dose da vacina da Covid-19

Elisabete Adrião, a vereadora do PS do Seixal que tomou a vacina um dia após tornar-se responsável pelo Núcleo de Inserção de Sesimbra, disse aoque não estava autorizada a explicar porque foi beneficiada, quando não fazia parte dos prioritários.A vereadora socialista da Câmara do Seixal, Elisabete Adrião, tomou a vacina contra a Covid-19 um dia após se tornar responsável pelo Núcleo Local de Inserção de Sesimbra e antes de qualquer outro funcionário daquela estrutura.A própria publicou a prova nas redes sociais, mas, uma vez que não pertence a um grupo prioritário, as críticas não se fizeram esperar. A publicação foi entretanto apagada.