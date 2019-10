Vespa asiática fora de controlo ameaça agricultura

Há o risco de as pragas agrícolas não poderem ser controladas porque as vespas europeias, que contribuem para o equilíbrio ambiental, estão a ser dizimadas pela invasora vespa-asiática. A progressão da vespa-asiática no nosso país levanta preocupação junto das organizações ambientalistas."Todas as vespas são carnívoras e as vespas europeias são importantes no controlo de larvas e insetos na agricultura", explica João Branco, da Quercus. A diminuição da população coloca em risco esse papel, refere o ambientalista.O Governo disponibilizou este ano 1,4 milhões de euros em apoios aos municípios na destruição de ninhos, para controlo da praga. O dirigente da Quercus questiona, contudo, os resultados do plano de vigilância e controlo. João Branco considera que o controlo da vespa está a ser limitado porque há serviços da Proteção Civil que cobram para destruir ninhos.Por sua vez, Nuno Forner, da associação Zero, referiu que "a taxa de progressão da espécie é assustadora". Este domingo, há registo da destruição de ninhos na área de Lisboa e Vale do Tejo. Contudo, Nuno Forner considera que "em breve a vespa estará em todo o País". Lembra o investigador que numa semana destroem uma colmeia, com a consequente redução na produção de mel.Designada pelos cientistas por "vespa velutina", a vespa-asiática teve o primeiro registo em Portugal, no distrito de Viana do Castelo, em 2011, e desde aí que se tem deslocado para o Sul. Nos primeiros seis meses do ano, foram destruídos 5600 ninhos, a maior parte no Norte.