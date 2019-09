Vespas asiáticas atacam em Rio Maior

Um apicultor de Rio Maior está desde quinta-feira à espera que seja removido um ninho de vespa asiática que descobriu num sobreiro junto da sua casa, em Anteporta. Artur Filipe está desesperado e até já foi picado num dedo, sofrendo dores "horríveis".

"Fui ao posto da GNR, disseram que já não vinham naquele dia e ainda ninguém apareceu. Telefonei ao presidente da Câmara, que me disse para vestir o fato de proteção e o tirasse eu".





Contactado pelo, o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, diz que foi o apicultor que sugeriu retirar o ninho do sobreiro com uma varola, garantindo que assim que tiver a confirmação de que se trata de um ninho de vespa asiática enviará ao local uma empresa especializada para fazer a remoção em segurança. Nos últimos meses foram eliminados "cinco ou seis" ninhos em locais dispersos pelo concelho.

O ninho está a 15 metros, num sobreiro próximo da casa e das colmeias de Artur Filipe. "Tem o tamanho de uma bola de futebol, mas daqui a um mês pode ter o volume de uma saca de 50 quilos", diz, com apreensão.

Também o primo, Francisco Valente, de 65 anos, foi picado, na pálpebra. "Em segundos fiquei com um nó na garganta, não conseguia respirar nem falar, foi uma aflição louca", contou este domingo ao CM, adiantando que começou a recuperar depois de beber um copo de água, mas ainda esteve "algumas horas numa aflição louca".

Já Artur Filipe, para aliviar a dor, recorreu a uma pomada que usa quando é mordido por abelhas.



SAIBA MAIS

Incineração

A melhor forma de eliminar os ninhos de vespa velutina é através da incineração. Apenas as autoridades devem proceder a esta técnica de eliminação total, de modo a evitar novos ninhos.



34000

De acordo com os dados do portal SOS Vespa, em Portugal já foram detetados mais de 34 mil ninhos de vespa asiática. Mais de 30 300 casos já foram resolvidos.



Invasora

A vespa velutina tem origem no sudeste asiático, sendo invasora na Europa. Um ninho pode conter mais de 2 mil vespas. Em Portugal, já foram encontrados ninhos em vários distritos.