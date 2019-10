Vestígios arqueológicos de "ocupações humanas" encontrados junto ao Mosteiro de Santa Clara

A Câmara de Vila do Conde informou esta terça-feira que foram encontrados vestígios arqueológicos junto ao Mosteiro de Santa Clara, monumento que está a sofrer obras de requalificação.Segundo aquela autarquia do distrito do Porto, foram "encontrados vestígios de ocupações humanas anteriores à construção do edifício, na segunda metade do século XVIII", o que obriga a que sejam feitos trabalhos de investigação."Alguns desses vestígios são, inclusivamente, anteriores à ocupação do Monte de S. João pelas freiras de Santa Clara, fazendo parte de um antigo povoado fortificado da Idade do Ferro, provavelmente romanizado (...)", refere a informação divulgada pela autarquia, considerando que, por outras palavras, "são vestígios de uma aldeia semelhante à Cividade de Bagunte".Segundo a mesma nota, "os trabalhos estão concentrados numa área exterior ao edifício (...) e passam pela remoção mecânica das terras resultantes do entulho criado pela Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais que, nos anos 30 do século XX, demoliu parcialmente o Mosteiro de Santa Clara e lhe deu a configuração atual".As escavações, que estão a ser feitas de forma manual, não têm prazo para a conclusão, sendo conduzidas pelo gabinete de arqueologia da Câmara de Vila do Conde, em sintonia com a empresa que está a promover a reconversão do mosteiro numa unidade hoteleira.Essa obra acontece na sequência de programa Revive, uma iniciativa conjunta dos ministérios da Economia, Cultura e Finanças, com a colaboração das autarquias e coordenação do Turismo de Portugal, para recuperação de vários imóveis de reconhecido interesse.O mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde, foi englobado nesse processo, sendo concessionado por um período de 50 anos para ser reconvertido numa unidade hoteleira de luxo, previsivelmente durante o ano de 2021.