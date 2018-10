Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Via Verde do AVC socorre nove casos por dia

Importante ligar para o 112 aos primeiros sintomas. Mais de seis mil casos por ano.

Por João Saramago | 08:40

O Instituto Nacional de Emergência Médica registou nos primeiros dez meses deste ano uma média de 9 casos de acidentes vasculares cerebrais por dia, encaminhados para a Via Verde do AVC, sendo que os distritos do Porto e de Lisboa registaram o maior número destes encaminhamentos, com 585 e 548 casos, respetivamente.



Hoje assinala-se o Dia Mundial do AVC, que apesar da redução do número de casos fatais permanece como uma das principais causas de morte no nosso país.



Os últimos dados do Ministério da Saúde, referentes a 2015, indicam que morreram de AVC 6432 pessoas, ou seja 17 mortos por dia.



O INEM aconselha a utilização do número Europeu de Emergência - 112, nos casos em que os sinais e sintomas do AVC estejam presentes, como a falta de força num braço, boca ao lado ou dificuldade em falar.



Desde que a Via Verde foi criada, em 2006, foram 32 895 os doentes que puderam beneficiar de um melhor tratamento.



Recorda o INEM que as primeiras horas após os sintomas de AVC são essenciais no socorro.