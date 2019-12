Via Verde ultrapassou marco dos 4 milhões de veículos com identificadores

A Via Verde ultrapassou recentemente o marco dos 4 milhões de veículos com identificadores Via Verde e acaba de lançar a campanha de adesões com o mote "A comodidade anda com 4 milhões".Com o título "Via Verde. Anda consigo nas Festas", a campanha arrancou esta quinta-feira e, de acordo com um comunicado oficial da entidade, "oferece uma subscrição grátis, durante um ano, a quem aderir online à modalidade Via Verde Livre"."A Via Verde é um serviço prático que lhe permite ter acesso a um ecossistema muito alargado de serviços", explico o documento que revela ainda que "atualmente, 82% das portagens das autoestradas em Portugal já são pagas com Via Verde".Com o identificador da Via Verde, os clientes podem ainda circular em algumas autoestradas espanholas com portagens.Além de ser possível utilizar os identificadores nas autoestradas, a Via Verde pode também ser utilizada em outro tipo de serviços como 191 parques de estacionamento subterrâneos em todo o País, em pagamentos de combustível nas bombas Galp, em Ferries e em serviços drive-thru.