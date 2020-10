Viana do Castelo entre os 100 destinos mais sustentáveis do mundo

O distrito de Viana do Castelo integra, pela terceira vez consecutiva, a lista dos 100 melhores destinos sustentáveis do mundo no âmbito da iniciativa "Top 100 Sustainable Destinations 2020".

Em comunicado enviado às redações, a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, que agrega os 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo, adiantou que o anúncio oficial foi feito na terça-feira, durante a Conferência Global Green Destinations Days, a decorrer este ano 'online' devido à pandemia de covid-19.

A região do Alto Minho abarca os concelhos de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira, com uma área total de 2.210 quilómetros quadrados.

Segundo a CIM do Alto Minho, aquele "selo de qualidade" tem como principal objetivo "destacar histórias de sucesso e trocar boas práticas para tornar os destinos turísticos mais sustentáveis, gerando benefícios para as comunidades locais e para os viajantes, bem como serem uma fonte de inspiração para outros destinos e agentes turísticos".