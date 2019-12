A VianaPolis vai avançar, em janeiro, com uma ação contra os últimos moradores do Prédio Coutinho, em Viana do Castelo, para ser indemnizada por "todos os custos que está a ter com o adiar da construção do edifício".



A sociedade, detida em 60% pelo Estado e em 40% pela Câmara de Viana, acrescenta que os últimos moradores começaram a ser ouvidos, já este mês, no âmbito da queixa-crime por "ocupação ilegal de bem público".

