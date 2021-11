O vice-almirante Gouveia e Melo não descarta a possibilidade de voltar a coordenar a vacinação contra a Covid-19. A confissão acontece dois dias depois de ter rejeitado o regresso à ‘task force’ e de ter criticado “sebastianismos”.“Eu sou militar. E, sendo militar, vou onde me chamarem. Ninguém pode descartar nada enquanto vestir o uniforme militar. Se me disserem que é a missão que tenho de cumprir, cumprirei todas as missões”, esclareceu Gouveia e Melo, em declarações à RTP.