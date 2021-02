O vice-almirante Gouveia e Melo, adjunto para o Planeamento do Estado-Maior-General das Forças Armadas, vai ser o novo coordenador da ‘task force’ para o plano de vacinação contra a Covid-19, após a demissão de Francisco Ramos, apurou o CM junto de vários fontes.

Henrique Gouveia e Melo era o número dois da estrutura. A decisão foi tomada numa reunião com a ministra da Saúde, Marta Temido. O militar faz ainda parte da estrutura de monitorização do estado de emergência do Ministério da Defesa.

O vice-almirante é considerado uma das "mentes brilhantes" das Forças Armadas, tendo no combate à Covid-19 auxiliado através de fórmulas matemáticas a gestão de camas hospitalares.

Destacado submarinista, comandou ainda fragatas e, nos gabinetes, chegou a ser porta-voz da Marinha no início do século. Esteve ainda na Autoridade Marítima, foi chefe de gabinete do Chefe do Estado Maior da Armada e, em 2017, nomeado comandante naval, de onde destacou para o Estado-Maior-General das Forças Armadas