Vice-almirante revela que "quebra de protocolo" na vacinação Covid no Porto afetou 980 pessoas

O vice-almirante Gouveia e Melo falou esta quinta-feira sobre a alegada falha na cadeia de frio que levou à suspensão da vacinação Covid-19 no Queimódromo do Porto e revela que pelo menos 980 pessoas foram afetadas por esta "quebra de protocolo" que está a ser investigada.

"Risco é a vacinação ser um ato nulo e a vacinação não contar. Pelo Infarmed estamos a aplicar protocolo que tem medida eventual de evolução resultados da vacina, para ver se pode ser considerado ato vacinal ou não, se não for terão que ser vacinados novamente", descreveu Gouveia e Melo, adiantando que as vacinas afetadas eram "da Pfizer e da Janssen"

"Quebra nos protocolos é uma coisa que nos preocupa", afirmou o vice-almirante, sublinhando que não está preocupado com o ritmo de vacinação: "Todas as [vacinações] que estavam agendadas estão a ser redirecionadas para outros centros", explicou.



A vacinação contra a covid-19 no Queimódromo do Porto foi suspensa pela coordenação da 'task-force' por causa de uma alegada falha na cadeia de frio e será pedida uma investigação à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a 'task-force' para o plano de vacinação contra a covid-19 esclarece que os utentes vacinados nos dias 10 e 11 de agosto (terça e quarta-feira) serão contactados pelas entidades de saúde, até a próxima semana, para "monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas".

Contudo, sublinha que dadas as características das vacinas contra a covid-19, "não é expectável que a falha ocorrida no processo de conservação tenha impacto na saúde dos utentes".