Vice-presidente da Mesa da AG da EDP Clara Raposo renuncia ao cargo

A vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral da EDP -- Energias de Portugal, Clara Patrícia Costa Raposo, renunciou ao cargo, segundo comunicado enviado pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do artigo 3.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, a EDP -- Energias de Portugal, S.A. vem informar o mercado e o público em geral de que a Dra. Clara Patrícia Costa Raposo apresentou a sua renúncia ao cargo de vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral da EDP", lê-se no comunicado publicado na terça-feira à noite no 'site' do regulador.