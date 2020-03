Vida a Vida celebra nascimentos no pinhal interior

Os municípios do Gavião e de Mação foram este sábado os destinos do Viva a Vida, que entregou um total de 31 cabazes às famílias.A iniciativa, que remonta a 2012, tomou este ano uma forma diferente.Desta vez, coube ao, com o apoio das autarquias locais, ir ao encontro das famílias, e começou por terras do Pinhal Interior. "É sempre gratificante quando as pessoas reconhecem que estamos cá para as notícias menos boas, mas também para as boas. Hoje, foi uma boa notícia ver estas crianças", afirmou Alfredo Leite, diretor-geral adjunto doO próximo evento Viva a Vida vai continuar pelo Pinhal Interior, em Vila de Rei.