Cerca de 23 ambulâncias fazem fila, esta quinta-feira, às portas das urgências do hospital de Santa Maria, em Lisboa.A fila de espera para os doentes, que estão dentro das ambulâncias, para serem atendidos ultrapassa as doze horas.Várias pessoas juntaram-se para dar apoio aos bombeiros com comida e bebida.Recorde-se que esta é uma situação que tem vindo a acontecer nas últimas semanas devido ao aumento do número de internados com Covid-19 nos hospitais.