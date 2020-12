O hospital Amadora-Sintra recebeu esta segunda-feira um total de 800 vacinas contra a Covid-19. A vacinação contra o coronavírus arranca esta terça-feira a vacinação aos profissionais de saúde do hospital.



As vacinas chegaram ao hospital, ao final da tarde desta segunda-feira, em carrinhas acompanhadas com um forte aparato policial.

