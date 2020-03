A emoção de uma enfermeira ao conhecer o sobrinho pela janela do carro em Matosinhos. Veja as imagens

São imagens ilustrativas do momento que vivemos. Algo tão simples como uma jovem mãe a querer mostrar à irmã o seu primeiro filho tem de ser feito à distância de uma janela de automóvel. Ambas acabam por ser naturalmente dominadas pela emoção.

No vídeo, duas enfermeiras do concelho de Matosinhos - que interessa explicar que são familiares de quem vos escreve este artigo - a cumprirem as regras impostas pela pandemia e a deixarem para mais tarde todos os abraços e beijos ao novo rebento.

Já agora, permitam-me os estimados leitores que deixe uma mensagem final para o meu primo mais novo. Tomé, um dia iremos contar-te como estava tudo virado do avesso no momento em que nasceste. E como tudo acabou por ficar bem. Bem-vindo à família.