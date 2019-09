Câmara de Lisboa junta lixo separado no mesmo camião e revolta moradores

bem como contentores destinados à separação dos resíduos recicláveis

E é isto que sempre disse... afinal é mesmo assim! Fora o resto que ninguém sabe e ninguém vê!", atira uma internauta.



"No sitio onde moro o lixo é sempre recolhido todo junto, não sei porque é que ainda me dou ao trabalho de separar em casa", acrescenta outro utilizador do Facebook.

s serviços de higiene urbana do município detetaram, durante a recolha anterior, um índice de forte contaminação (mistura de resíduos indiferenciados nas embalagens e papel/cartão) nos contentores destinados à colocação de papel e embalagem", o que levou ao procedimento que pode ser visto no vídeo.



"De acordo com o previsto nestas situações a equipa de recolha de resíduos indiferenciados procedeu à recolha dos mesmos", esclareceu a CML.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um grupo de trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa (CML) a realizar a recolha de lixo, previamente separados pelos moradores na rua Inácio Pardelhas Sanchez em Campolide, para o mesmo contentor de um camião.As imagens têm gerado revolta em vários moradores que se têm insurgido contra o trabalho da equipa da Câmara Municipal de Lisboa.Apesar de ali existirem as habituais recolhas - local onde estão disponíveis contentores para deposição dos resíduos indiferenciados- as imagens mostram uma equipa da Câmara Municipal de Lisboa a colocar todo o lixo em apenas um camião, sem que exista uma divisão do lixo.A Câmara Municipal de Lisboa recorreu à mesma rede social para esclarecer a situação e revelou que "o