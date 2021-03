Dezenas de pessoas aproveitam sábado de sol para passear junto ao rio em Lisboa. Veja as imagens

Dezenas de pessoas aproveitaram o sábado de sol para passear junto ao rio Tejo, em Lisboa, durante o 12º Estado de Emergência que se cumpre em virtude da pandemia da Covid-19.De acordo com as imagens captadas pelavárias pessoas aproveitaram para praticar desporto como corrida ou andar de bicicleta e muitas famílias aproveitaram para passear durante o bom tempo e antes das 13h00, momento do recolher obrigatório.Segundo foi possível apurar pelo, devido ao aglomerado de pessoas, a polícia chegou mesmo a ter de dispersar alguns cidadãos que passeavam junto ao rio.