Especialista em cirurgia vascular defende eficácia da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19

A especialista em cirurgia vascular, Joana Carvalho, afirmou, este sábado, à CMTV, que "os eventos tromboembólicos são muito comuns na população geral", ao abordar a questão da polémica vacina da AstraZeneca. Joana Carvalho sublinha que a probabilidade de se sofrer uma trombose embólica é de "122 por 100 mil indivíduos ao ano".



De acordo com a especialista, as pessoas devem manter a confiança nas autoridades de saúde no que diz respeito à vacinação e esclarece que é normal existirem possíveis constrangimentos resultantes de várias doenças "que nada têm a ver com a vacina".





Assegura ainda que "o tempo recorde" no desenvolvimento da vacina não é sinónimo de negligência, defendendo que "nenhuma etapa foi saltada" no processo.A vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 tem sido alvo de muita polémica, por causa dos efeitos adversos que tem provocado em várias pessoas vacinadas. Em causa, está o surgimento de coágulos sanguíneos e tromboses após a toma.A Agência Europeia do Medicamento mantém total confiança na eficácia da vacina desenvolvida nos laboratórios da AstraZeneca, o que levou vários países a retomar a administração da vacina após a suspensão em bloco inicial.Portugal, depois de três dias de suspensão impostos pela Direção Geral de Saúde, volta a administrar esta vacina já a partir de segunda-feira nos centros de vacinação Covid.