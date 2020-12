Várias ambulãncias estiveram retidas, esta segunda-feira, no hospital Amadora-Sintra, devido à falta de macas nas urgências do hospital.



A ministra da Saúde, Marta Temido, esteve no hospital a inaugurar um novo serviço de urgência-geral e durante a inauguração cerca de onze ambulâncias estiveram retidas à porta do hospital.

