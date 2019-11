Há três novos habitantes no Zoo de Lisboa. Veja as imagens do nascimento destes leopardos

A votação vai ser disponibilizada

ao final do dia desta terça-feira, 12 de novembro, no site do Zoo — e ficará assim durante um mês. O nascimento dos animais aconteceu dia 23 de maio, mas só hoje foram disponibilizadas as imagens.

Há três novos habitantes no Jardim Zoológico de Lisboa e, por isso, esta terça-feira, o Zoo decidiu partilhar o vídeo do momento do nascimento destas crias de leopardo-da-pérsia, uma espécie atualmente em vias e extinção.O melhor? Pode participar na escolha do nome destes leopardos.online