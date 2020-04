"Haverá sempre uma luz a brilhar": Bombeiro toca trompete em cima de autoescada em Famalicão

Um bombeiro de Famalicão tocou trompete na cidade, no cimo de uma autoescada. O objetivo era animar a população que se encontra confinada em casa há mais de um mês.

"Quisemos acima de tudo para passar uma mensagem de alento e esperança às pessoas, mostrar que estamos todos juntos e que vamos conseguir ultrapassar esta pandemia", disse o Comandante dos Bombeiros de Famalicão, Sérgio Gomes.





Haverá sempre uma luz

a brilhar sobre cada um de nós,

"Let it be"...".





Nas redes sociais, a publicação conta ainda com a descrição: "

