Idosa comemora 100 anos em lar de Vila Nova de Gaia e é surpreendida pelos bombeiros. Veja as imagens

Maria Onofre Marques faz hoje 100 anos e os bombeiros da Aguda, em Vila Nova de Gaia, não quiseram deixar passar a data em branco.A pedido do lar, a corporação dos Bombeiros Voluntários da Aguda deslocou-se ao local e, a uma só voz, cantou os parabéns a esta idosa que, na sexta-feira Santa, soprou as velas dos três digitos, com direito a muitos sorrisos entre máscaras e aplausos.Ao, Olípio Pereira, Comandante dos Bombeiros Voluntários da Aguda, avançou que são muitos os pedidos que chegam ao quartel para se cantarem os parabéns em dias de aniversário de crianças, adultos ou idosos, mas que não é possível chegar a todos."100 anos são 100 anos e nós fomos lá com todo o gosto transmitir a nossa alegria e vontade de ajudar", disse Olípio Pereira. O comandante confessou ainda que esta é uma forma de levar algum conforto aos que não podem estar juntos dos seus familiares."Esta é uma forma de ajudar e transmitir felicidade aos nossos velhinhos", continuou.Relativamente aos profissionais, o comandante disse que todos estão a trabalhar para um bem comum. "Temos de fazer sentir aos nossos profissionais que isto não é a brincar, não acontece só aos outros", rematou.