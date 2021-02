Médica Ana Isabel Pedroso explica por que se prevê o aumento de doentes críticos da Covid-19 na próxima semana

Ana Isabel Pedroso, médica internista e intensivista, explicou este sábado em entrevista à CMTV o motivo pelo qual é expectável que os doentes críticos da Covid-19 venham a aumentar nos próximos dias.Segundo a clínica, não é possível evitar este aumento uma vez que os doentes críticos que começarem a surgir são referentes aos números elevados de casos que se registaram na semana anterior.Ana Isabel explica que os casos de Covid não agravam logo após o teste positivo, notando-se sim um agravamento do quadro clínico nos dias seguintes, com a evolução da doença.Apenas com o confinamento e vacinação se poderá evitar a continuação deste aumento de casos e, consequentemente, de casos críticos da doença.