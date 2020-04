"Nós não desistimos": Camionista português relata trabalho duro e deixa apelo. Veja as imagens

Um camionista português relata as duras condições de vida e de trabalho pelas quais ele e os colegas têm passado durante a pandemia do coronavírus.Num vídeo de um minuto e 25 segundos, partilhado no Facebook, José António Gonçalves afirma que a maioria das pessoas desconhece a vida de um motorista de camião. "Muita gente não sabe, a vida de chofer não é fácil", começa por dizer, sublinhando a importância do seu trabalho para transportar bens essenciais até aos supermercados."A nossa vida é esta: repor nas prateleiras aquilo que falta. E muita gente chega, agarra, leva para casa, mas esquece-se que as coisas não nascem nas prateleiras, somos nós que as transportamos", relata.O português relata também duas situações específicas que têm vivido, nomeadamente o valor elevado que muitas vezes pagam para ter acesso à casa de banho e a interdição a condutores de longo curso em vários restaurantes."Nós não desistimos. Sabem que quando vocês estão em casa, no conforto do vosso lar e com a família, nós estamos aqui ao ar livre", recorda, concluindo que as pessoas que estão na linha da frente devem ser louvadas, assim como aqueles que estão na retaguarda, como é o caso dos camionistas."Nunca se esqueçam de quem está na retaguarda", pede José António Gonçalves.