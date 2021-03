Papa Francisco telefona a mãe de menino de Braga com cancro: "Estou a rezar pelo seu filho”. Veja o relato

Ana Costa não queria acreditar quando o marido lhe contou que falou com o Papa Francisco. Pais de Tomás, um menino de sete anos que sofre de neuroblastoma, um cancro agressivo, enviaram uma carta ao Sumo Pontífice, na sexta-feira, a contar a história e a luta do filho.Esta quarta-feira receberam uma chamada do Papa como resposta à carta que enviaram e Ana conta que mesmo apesar de ter ficado sem bateria e não ter recebido a chamada o Sumo Pontífice não desistiu e ligou para o marido."Estou a rezar pelo seu filho", disse Francisco ao pai de Tomás. Segundo conta Ana Costa, a conversa durou cerca de 10 minutos. O Papa Francisco apresentou-se, perguntou como estava o Tomás, quis saber mais sobre a doença do menino e terminou a dizer que vai rezar pelo menino.