Patriarcado de Lisboa apela à proximidade espiritual através da oração em tempos de pandemia

Num vídeo dirigido aos diocesanos de Lisboa, o Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente, relembra a importância da oração e da proximidade espiritual em tempos de pandemia do coronavírus."Papa Francisco lembrou que cada família é a igreja doméstica", começa por dizer o Patriarca de Lisboa, lembrando que a oração sido redobrada nos últimos tempos devido ao isolamento e às restrições provocados pelo coronavírus um pouco por todo o mundo."Creio que muitos daqueles que estão na primeira linha dos cuidados, quer no sistema de saúde, quer na vida pública e também nas instituições de solidariedade social, quer nas famílias, todos se sentem impelidos para além de si próprios, a chegar onde muitas vezes, por si próprios, não chegariam", afirma D. Manuel Clemente, que relembra todos aqueles que "lutam" nas linhas da frente.Apesar do encerramento das paróquias pelo País e do consequente isolamento social, D. Manuel Clemente sublinha que a ação da igreja mantém-se espiritualmente, apesar dos tempos vividos."As paróquias estão hoje muito restritas por estas disposições legais, completamente necessárias e sanitárias, mas não é por causa disso que nós, sacerdotes, deixamos de rezar por todos; não é por causa disso que nós nos encontramos de outras maneiras, também através dos media, para que esta nossa ação conjunta seja uma ação de proximidade, onde precisamos de estar, se não é fisicamente, é espiritualmente", afirmou o Patriarca de Lisboa.