Proprietários lutam para salvar estabelecimentos alagados devido à chuva intensa em Cascais

São vários os proprietários e funcionários de restaurantes e outros estabelecimentos em Cascais que procedem a vários trabalhos de limpeza devido ao mau tempo que se faz sentir daquela vila do distrito de Lisboa.A chuva caiu ao longo de todo o dia com muita intensidade naquela localidade, causando vários danos e estragos nestes estabelecimentos.Os bombeiros estão a ajudar a proceder à limpeza dos vários locais durante todo o dia.

Recorde-se que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tem sob alerta amarelo todos os 18 distritos e que a situação vai manter-se até às 13h00 deste domingo.

Carlos Carreira, presidente da Câmara de Cascais, "choveu bastante mais do que em 1983, as últimas grande scheias de Cascais e prevemos que, ao final do dia, haja maior incidência de chuva", relatou Carlos Carreira ao Correio da Manhã, afirmando que a situação irá piorar entre as 21h00 e as 23h00 deste sábado.