"Vai ficar tudo bem": Casimiro foi o primeiro infetado com coronavírus a ficar curado

Casimiro Sousa foi o primeiro português curado em solo nacional. Esteve em Milão na Feira de Calçado - com o cunhado, dono de uma empresa de Lousada - e voltou no dia 21 de fevereiro. Trabalhou até ao início de março e acabou por dar positivo no dia 05. "Tenham calma, tudo vai ficar bem", são os conselhos que o homem dá a todos os portugueses."Os sintomas que senti liguei-os a uma gripe normal, como todos os anos me dá, doía-me a garganta e o corpo", disse. "O que foi diferente foi uma dor forte que me deu no peito. Decidi, então ir ao médico", referiu, acrescentando que nunca teve febre.Casimiro, de 50 anos, conta que foi sozinho de automóvel para o Hospital de S.João, noPorto, por ordem "do médico de Felgueiras". Sobre se nesse momento terá infetado mais pessoas, desconhece."Acho que não. Estive com o médico e com a minha esposa.Mesmo quando tenho gripe, costumo ter cuidado", assegura, sendo que, na fábrica, propriedade do cunhado, serão 18 os infetados por Covid-19."Não tive sintomas que me levassem a pensar que tinha o vírus.Estive em Milão, sim, comoestevemuitagente", lembra o homem que agora continua em casa, depois de dois testes negativos."Sinto-me a 100 por cento. Nestes próximos quatro a cinco dias, tenho de me resguardar, ter algum cuidado para não estar muitopróximodafamília.Mas posso estar com eles, desde que afastado", descreve o lousadense, cuja mulher e as duas filhas, de 13 e 26 anos, se encontram bem.Diferente é a situação da sogra que está também internada, bem como o cunhado. Casimiro deixou ainda elogios às equipas do Serviço de Doenças Infecciosas do S. João.