Valentim Roque, o português que se voluntariou para ser cobaia de vacina contra o coronavírus

uma

vacina que protege contra a meningite. O objetivo é avaliar se a vacina é eficaz.



O português é técnico de medicina nuclear e assume que a profissão ligada à saúde o motivou a participar.



São cerca de 625 libras, aproximadamente 715 euros, que cada volutário receberá se levar o ensaio até ao fim. Valentim explica que os efeitos poderão ser sintomas de gripe durante dois ou três dias, mas que foi alertado de que poderão existir efeitos secundários mais raros.

Valentim Roque é português e faz parte dos 800 voluntários que vão ser cobaias no ensaio clínico organizado pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, para descobrir a eficácia de uma vacina - desenvolvida em pouco mais de três meses - contra o novo coronavírus.O português assume que a sua principal motivação é ajudar. "Não há muita gente que se pode gabar que ajudou o mundo inteiro", assumiu.Valentim vai esta sexta-feira a uma consulta e nas próximas semanas será injetado com a vacina , que pode ou não ser a vacina contra o coronavírus. Metade dos voluntários vai receber a vacina contra o coronavírus, a outra metade