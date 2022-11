As imagens de um ciclista a pedalar numa avenida inundada devido ao mau tempo sentido em Braga este domingo, tornaram-se alvo de muitas visualizações e gostos após serem publicadas na rede social TikTok.A publicação foi partilhada por António Freitas, com a música do Titanic "My Heart Will Go On", de Céline Dion. A gravação aconteceu junto à Universidade do Minho, na Avenida dos Lusíadas, e arrecada já 716 mil visualizações e 57 mil gostos.