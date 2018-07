Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra centenas de peixes mortos em areal de praia da Cortegaça

Imagens estão a chocar as redes sociais.

11:38

Um vídeo partilhado por uma página no Facebook mostra centenas de peixes mortos na costa de uma praia, que o autor do vídeo identifica como sendo a praia da Cortegaça, em Ovar.







As imagens, que foram partilhadas na manhã desta segunda-feira, estão a chocar os utilizadores do Facebook, que intitulam a situação de "vergonhosa" e "horrorosa".



Até ao momento, ainda não foi possível apurar as razões concretas que terão levado à morte de tantos animais.