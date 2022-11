Videojogo ajuda alunos de enfermagem a lidar com as emoções e a melhorar o cuidado aos doentes

Vinte profissionais, oriundos de cinco países distintos, uniram-se a um projeto chefiado pela Universidade do Minho que criou um videojogo, em formato de escape room, que visa a ajudar os profissionais da área da saúde a adquirirem competências emocionais básicas, de forma a que possam aprimorar os cuidados aos doentes, bem como preservar a respetiva saúde mental.O videojogo, que testa o medo, a alegria, a tristeza e o nojo, já começou a ser testado pelos alunos de enfermagem da Universidade do Minho, localizada em Braga.Segundo informação do Público, a narrativa do jogo tem inicio no interior de uma casa, onde o jogador dá de caras com um corpo no chão e é desafiado a completar puzzles, complementado por um conjunto de tarefas, de forma a que consiga passar de divisão em divisão e ir percebendo o que aconteceu. O jogo é imersivo - o jogador sente que é transportado para a história e sente-se a viver a narrativa na primeira pessoa - e, devido a isto, é necessária a utilização de óculos de realidade virtual.No final do jogo, o estudante deve partilhar com o professor e colegas o que sentiu durante a experiência imersiva.O jogo está a ser traduzido para os cinco idiomas dos partidos parceiros, ou seja, para português, italiano, espanhol, romeno e maltês (língua de Malta).