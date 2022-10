Videojogos podem causar a morte de crianças com problemas cardíacos não diagnosticados

Um relatório científico concluiu que jogar videojogos pode provocar arritmia cardíaca em menores com condições cardíacas que não foram diagnosticadas. Os investigadores do estudo descobriram que há um padrão entre as crianças que perdem a consciência enquanto jogam.





Jogos semelhantes ao 'Call of Duty', jogo de guerra e 'multiplayer' - permite o contacto e interação com vários jogadores - são os principais culpados pelos "apagões" que ocorrem nos mais novos.





Segundo o relatório publicado no jornal 'Heart Rhythm', os cientistas recomendam os pais a levarem as crianças que já perderam a consciência durante um jogo a um cardiologista. A investigadora e especialista, Claire Lawley, argumentou que "os videojogos podem representar riscos para crianças com problemas de arritmia, podendo ser letais em pacientes com pré-colocação, mas muitas vezes em doentes com condições de arritmia não conhecidas".





O estudo desenvolvido por Lawley revelou que existe uma elevada incidência de variantes genéticas relevantes entre os pacientes. Os cientistas alertaram que a descoberta em causa significa que podem existir implicações significativas para os familiares das vítimas de perda de consciência durante os jogos, uma vez que alguns casos levaram a que muitos dos respetivos membros da família descobrissem que as crianças tinham problemas cardíacos graves.





Os cientistas revelaram ainda que, na altura em que os menores perdem a consiciência, estes encontram-se, na maioria dos casos, bastante exaltados, podendo esta euforia estar relacionada com uma vitória ou derrota no jogo, ou até mesmo a um conflito com outros jogadores.





Os especialistas reforçaram que os videojogos não são uma "alternativa segura" aos desportos de competição, ao contrário do que se tem vindo a acreditar.