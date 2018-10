Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeos mostram rasto de destruição do Leslie em várias regiões do País

Aveiro, Leiria, Coimbra e Lisboa entre os distritos mais afetados.

09:25

A tempestade Leslie provocou 27 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil, de acordo com o balanço mais atualizado desta autoridade.



Das 1.890 ocorrências registadas pela ANPC, 1.218 diziam respeito a quedas de árvores e 441 a quedas de estruturas, tendo o vento sido o fenómeno que causou maior número de ocorrências, segundo Rui Laranjeira.



De acordo com o comandante, o distrito de Coimbra foi o mais afetado, seguindo-se os de Aveiro, Leiria e Viseu.



Na Figueira da Foz, o Leslie deixou um violento rasto de destruição com árvores caídas e ventos muito fortes, especialmente na Avenida Marginal.



No Porto, uma árvore caiu em cima do telhado de uma casa.



Não houve feridos a registar mas a ocorrência levou o pânico aos moradores.



Já em Matosinhos, outra árvore caiu, cortando a linha do metro. Esta foi uma das ocorrências mais graves na cidade devido à passagem do furacão Leslie.



Em Setúbal, o vento e a agitação marítima foram os principais focos de preocupação.



Rajadas de vento de mais de 50 quilómetros por hora assolarama região às primeiras horas da noite deste sábado.



Em Ovar, o vento e a agitação do mar também foram os principais focos de atenção das autoridades. Viveram-se momentos dramáticos.