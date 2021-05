Vigilância é acionada no dia 15 na Praia de Mira, Bandeira Azul pelo 35.º ano seguido

A Câmara de Mira volta a acionar o Serviço de Prevenção ao Afogamento, no dia 15, à semelhança do que fez em 2019 e 2020, nomeadamente na Praia de Mira, que conquistou o galardão Bandeira Azul pelo 35.º ano consecutivo.

A Praia de Mira viu confirmada na listagem de 2021 o estatuto de recordista do galardão Bandeira azul, sendo a única zona balnear do mundo a receber, sem interrupções, a Bandeira que todos os anos distingue a qualidade das praias, no âmbito do Programa Bandeira Azul.

"É um orgulho enorme e um desígnio municipal. Todo o concelho se empenha para as Bandeiras Azuis, porque é um trabalho de todos conseguirmos ter esse símbolo. E quer a praia de Mira, quer a praia do Poço da Cruz, são imagens de marca da qualidade ambiental e da segurança das praias, além da limpeza e da manutenção que está associada a Bandeira Azul", disse o presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida, à agência Lusa.