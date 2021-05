Vigilância nas praias com reforço militar

O reforço de vigilância e fiscalização nas praias começa já este sábado, com o início da época balnear em Almada e Cascais, e volta este ano, pelo contexto da pandemia de Covid-19, a contar com o aumento dos militares da Marinha em apoio a cerca de 450 agentes da Polícia Marítima e 120 tripulantes das Estações Salva-Vidas, que não aumentam em relação ao ano passado.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta sexta-feira o diploma do Governo que estabelece as regras para as praias e que, ao contrário de 2020, prevê coimas a aplicar pelos agentes da Polícia Marítima a quem circular sem máscara (até 100 €) nos corredores de acesso às praias, entre outras contraordenações, bem como a concessionários (até mil €). No entanto, chamou “a atenção para as questões que se suscitam na aplicação prática do novo regime sancionatório, matéria em que importa garantir o cumprimento das regras substanciais, e, ao mesmo tempo, não criar condições que as esvaziem”.