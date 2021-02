Vila de Rei com 89 casos de Covid-19 e seis óbitos em dois surtos em lares

Dois surtos de covid-19 em lares de idosos no município de Vila de Rei originaram um total de 89 casos ativos e provocaram seis óbitos, disse esta sexta-feira aquela autarquia do distrito de Castelo Branco.

Em comunicado, o município refere a existência, hoje, de 89 casos positivos ativos nos lares de idosos de São João do Peso e Fundada, 67 dos quais em utentes, 15 em funcionários e sete familiares de funcionários infetados.

No lar de São João do Peso há atualmente 25 casos positivos, todos em utentes e todos assintomáticos, e registo da morte de dois utentes da instituição.

Quanto aos funcionários dessa instituição, a autarquia esclarece que os "do turno que se encontrava em período de descanso foram todos testados, com resultado negativo, e entraram já ao serviço", ao passo que "os funcionários que se encontravam a trabalhar começaram já o seu período de descanso, em isolamento, e serão testados nos próximos dias".

No Centro de Dia 'Família Dias Cardoso', na Fundada, existem atualmente 42 utentes e 15 funcionários positivos, além de uma idosa internada e quatro óbitos confirmados em utentes.

Todos os restantes casos estão "assintomáticos ou com sintomas ligeiros", pode ler-se no comunicado.

Na nota informativa é ainda referido que, "seguindo as diretrizes da Direção-Geral da Saúde, os 15 funcionários que testaram positivo irão entrar novamente ao serviço após 10 dias de isolamento", com os "funcionários atualmente em serviço a entrarem no período de descanso, em isolamento, sendo testados novamente antes de voltar a entrar em funções".

Este surto "espalhou-se ainda para a comunidade local, com sete infeções de familiares de funcionários", refere a mesma informação, dando conta que estes casos "se encontram em isolamento e os seus possíveis contactos estão também a ser rastreados e colocados em isolamento profilático para futura testagem".

Desde março de 2020, Portugal já registou 13.740 mortes associadas à covid-19 e 755.774 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 156.758 casos, menos 4.684 do que na quinta-feira.

