Vila do Conde cancela eventos das festas de São João

A Câmara de Vila do Conde, distrito do Porto, decidiu cancelar, e não autorizar, todos os eventos que propiciem aglomerações de pessoas nas tradicionais festas de São João no concelho, anunciou esta sexta-feira a autarca Elisa Ferraz.

A medida insere-se nas medidas de prevenção a contenção da pandemia de covid-19, e, segundo a presidente da Câmara, já foi articulada com as associações locais que normalmente se envolvem nas celebrações são-joaninas, que se assinalam na noite de 23 para 24 de junho.

"Em tempo útil reunimos a Comissão de Festas e decidimos que, tendo em conta a necessidade de muito atempadamente se preparem as festas, não haveria condições para programar algo que exige meses de trabalho e que não sabemos se poderá acontecer dada a situação da pandemia", revelou Elisa Ferraz à agência Lusa.

A autarca confessou que esta "foi uma decisão difícil de ser tomada", mas que a autarquia "não podia arriscar programar as festas sem saber se se poderão realizar".

"A segurança e a saúde estão em primeiro lugar. Não teremos os concertos que estavam alinhavados, nem a atuação dos nossos ranchos, nem qualquer iniciativa que possa propiciar a concentração de milhares de pessoas, como tradicionalmente acontece no nosso São João", acrescentou a presidente de Câmara.

Ainda assim, e para que o momento não seja esquecido, o município irá proceder à iluminação e decoração das ruas e promover as tradicionais cascatas de São João.

"Terão de ser celebrações mais voltadas para a família e no interior das casas. Não queremos que o espírito de São João se perca, mas também não podemos ter as pessoas a conviver nas ruas. Sendo algo decidido em tempo útil e por um motivo que todos compreendem, as pessoas vão respeitar", partilhou Elisa Ferraz.

Com o cancelamento do programa das festas de São João este ano, a Câmara de Vila do Conde vai canalizar os fundos que seriam alocados às celebrações para os Bombeiros Voluntários e a delegação local da Cruz Vermelha.