Vila Nova de Famalicão denuncia atos de vandalismo em parque e cemitério

A Junta de Freguesia de Oliveira São Mateus, em Vila Nova de Famalicão, recorreu às redes sociais para denunciar vários atos de vandalismo que têm acontecido na freguesia. Na última situação, os vândalos atiraram estrume para as campas do cemitério.Na pagina do facebook, a junta de freguesia disse que "lamenta e manifesta o seu total repúdio contra os atos de vandalismo praticados no Parque do Quinteiro, que decorreram no inicio deste ano civil, bem como os atos de furto e vandalismo ocorridos no Cemitério Paroquial, de forma constante".As autoridades estão a investigar o caso.