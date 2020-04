Vila Nova de Gaia testa todos os 59 lares do concelho ao coronavírus

Todos os 59 lares do concelho de Vila Nova de Gaia vão ser testados por iniciativa da autarquia. "Assim vamos conseguir ter uma noção real da propagação do vírus no nosso concelho, até porque falamos de grupos de risco", explicou Marina Ascenção, vereadora da câmara municipal para a Ação Social. Foram contratados 17 enfermeiros, que fazem os rastreios num posto móvel.



Esta terça-feira, foram realizados 160 testes no quarto lar a ser testado, o António Almeida da Costa, em Santa Marinha.

"Estou feliz com esta iniciativa porque, apesar de no momento não termos nenhum caso suspeito, estamos a trabalhar com pessoas de risco e todo o cuidado é pouco", explicou Marília Rodrigues, uma funcionária do lar. Os resultados demoram 24 horas.