Vila Nova de Santo André recebe VI Festival da Enguia

A freguesia de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, recebe a partir desta sexta-feira, 24 de janeiro, o VI Festival da Enguia, que visa dar a provar esta iguaria típica da região.

O festival, que se prolonga até 9 de fevereiro, "procura promover a restauração e, em particular, uma iguaria como a enguia, que cresce numa reserva natural e que podemos afirmar com toda a propriedade que é a melhor enguia do mundo", realçou hoje o presidente da junta de freguesia de Santo André, David Gorgulho.

À mesa serão várias as propostas, desde enguias fritas com açorda alentejana, com migas verdes ou com batata-doce, em ensopado ou de caldeirada, de cataplana, de escabeche e grelhadas "à bulhão pato" com arroz de coentros.

Desde o início de janeiro, que a comunidade piscatória se dedica quase diariamente à pesca da enguia para fornecer a restauração local, que dá a conhecer, no prato, a razão pela qual a enguia da Lagoa de Santo André "é tão famosa e apreciada".

"É um evento que se realiza nos restaurantes, que dão mais qualidade ao produto e que o sabem confecionar como ninguém", sublinhou o autarca.

A novidade do festival deste ano é o aumento do número de dias, que passa de 10 para 17, justificado pela "grande afluência de público", em 2019, aos restaurantes aderentes.

Em 2020 o Festival da Enguia da Lagoa de Santo André conta com a adesão dos restaurantes "A Cascalheira", "Chez Daniel", "Faz-te Esperto", "Ti Lena & Casa do Gin", "A Charrua", "Quinta do Giz", "Copacabana", "Tasquinha do Ilídio" e "O Gatinho", todos situados na freguesia de Santo André.