Vila Real de Santo António fecha acesso aos passadiços de praia

A Câmara de Vila Real de Santo António encerrou na quarta-feira o acesso aos passadiços das praias do concelho para "evitar a aglomeração de pessoas" e "travar a propagação" de covid-19, face ao agravamento da pandemia.

As autoridades locais têm condicionada a entrada nos passadiços das praias de Santo António, Monte Gordo e Manta Rota, e só poderão circular nessas estruturas os proprietários e funcionários de restaurantes que aí operem e funcionem em regime de 'take-away', assim como os clientes que forem levantar pedidos, esclareceu o município no anúncio feito através das redes sociais.

"Da mesma forma, o município determinou a proibição de utilização de bancos de jardim, parques infantis e equipamentos públicos para a prática desportiva", anunciou ainda a Câmara do distrito de Faro, no mesmo dia em que a presidente da autarquia, Conceição Cabrita, disse à Rádio Guadiana que o município está perante um "aumento exponencial" do número de infetados, com "48 novos casos" registados nas últimas 24 horas e contabilizados às 23:59 de terça-feira.

A autarquia de Vila Real de Santo António contabilizava 229 casos ativos na segunda-feira, segundo os mais recentes dados da saúde local divulgados pelo município, e a autarca considerou que os 48 novos casos registados nas 24 horas seguintes deixaram o concelho numa situação "muito grave".

O município tem uma população de cerca de 19.000 habitantes e já se encontrava classificado como concelho de risco muito elevado na mais recente lista divulgada pelo Governo, pelo que a presidente da Câmara pediu à população para ficar em casa e ajudar a travar o "crescimento exponencial" de casos, que afetam "cada vez pessoas mais jovens" e causam "sintomas mais forte" aos doentes.

As infeções pelo novo coronavírus [SARS-CoV-2) têm vindo a crescer também nos municípios vizinhos de Castro Marim e Ayamonte (Espanha), que compõem a eurocidade do Guadiana com Vila Real de Santo António.

No boletim da situação pandémica divulgado na quarta-feira, a Câmara de Castro Marim (cerca de 6.700 habitantes) reportou na página do município nas redes sociais que contabilizava 98 casos ativos, número que supera os 77 recuperados que ultrapassaram a covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020.

A autarquia considerou que se tem assistido a "um relaxamento das práticas de distanciamento físico" e à "introdução de variantes mais contagiosas do vírus, e as baixas temperaturas têm contribuído também para este agravamento" da pandemia.

O município chamou também a atenção para a situação "especialmente relevante" do Centro Infantil de Altura, a única das quatro freguesias do concelho situada no litoral, onde se registou "um número elevado de crianças infetadas e dos seus cuidadores", o que "obrigou ao seu encerramento".

O município espanhol de Ayamonte também reportou na quarta-feira "36 positivos nas últimas 24", pedindo o "confinamento voluntário" à população para travar a expansão da pandemia, num concelho com uma população de cerca de 20.000 habitantes e que regista uma taxa de incidência próxima de 3.000 casos por 100.000 habitantes, segundo dados da Junta Autónoma da Andaluzia.