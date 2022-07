Vilar Formoso tem "photopoint" na fronteira para atrair emigrantes e turistas

A Associação Territórios do Côa e o município de Almeida inauguraram hoje um 'photopoint', na fronteira de Vilar Formoso, para que emigrantes e turistas passem pela vila, agora que a entrada em Portugal é feita por autoestrada.

Desde o dia 20 de dezembro de 2021, quando abriu o troço final da autoestrada A25 entre Vilar Formoso (Almeida) e a fronteira com Espanha, em Fuentes de Onõro, que os veículos deixaram de passar naquela vila do concelho de Almeida, no distrito da Guarda.

Com o espaço hoje inaugurado, as duas entidades pretendem "bem receber" e demonstrar que existe "boa vontade em receber todos os que passam por este espaço da fronteira", referiu Dulcineia Catarina Moura, coordenadora da associação Territórios do Côa.