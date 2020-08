Vimieiro com foco de coronavírus "controlado" reabre cafés e creche

Cafés, restaurantes e equipamentos para crianças reabriram hoje as portas na vila de Vimieiro, no concelho de Arraiolos (Évora), que está há 10 dias sem registar novos casos de covid-19, revelou a presidente do município.

"Não houve aumento de casos, mantemos os 10 ativos e há 10 dias que não há alteração destes números", pelo que a situação "está controlada", afirmou a presidente da Câmara de Arraiolos, Sílvia Pinto, em declarações à agência Lusa.

No final do mês de julho, alguns cafés, restaurantes e equipamentos para crianças fecharam e o mercado não se realizou em Vimieiro, por precaução, depois de 10 pessoas terem testado positivo para a covid-19.

Segundo a autarca, vai começar agora "uma nova fase", a qual consiste na realização de novos testes às 10 pessoas que testaram positivo para a covid-19 para determinar quais os infetados que já recuperaram da doença.

"Estamos numa fase de recuperação e este foco está controlado", realçou.

Sílvia Pinto adiantou que os cafés e restaurantes "já estão a reabrir" e que a Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro (SCMV) retomou hoje o funcionamento da creche, jardim de infância e do centro de atividades de tempos livres.

Dos 10 pessoas infetadas na vila de Vimieiro, nove são da mesma família, precisou a autarca, indicando que destas está "uma internada em enfermaria" no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Portugal contabiliza pelo menos 1.739 mortos associados à covid-19 em 51.681 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).