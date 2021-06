Puderam regressar às suas casas, ao final da tarde desta segunda-feira, os 25 moradores da aldeia de Sistelo, e os seis turistas que estavam num alojamento local, depois da equipa de técnicos da Universidade do Minho ter inspecionado a cratera com cerca de 150 metros que surgiu devido a um aluimento de terras, no domingo à noite. “Não se podem aproximar a menos de dez metros do local do aluimento, e, por isso, vamos vedar toda a zona, mas estão em seguranç...